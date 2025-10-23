Зеленски: Именно натискът върху Русия ще бъде ефективен за постигането на мир

Приветства новите енергийни санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски приветства „много важните“ нови енергийни санкции на САЩ и Европейския съюз (ЕС) срещу Русия, но заяви, че е необходим по-голям натиск върху Москва, за да се гарантира прекратяване на огъня във войната, съобщава Reuters.

САЩ обявиха санкции срещу големите руски петролни компании в сряда, ден след като плановете за среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин се провалиха.

Страните от ЕС официално приеха 19-ия пакет от санкции в четвъртък, включващ забрана на вноса на руски втечнен природен газ.

„Това е много важно“, заяви Зеленски за новите санкции в коментари пред репортери в Брюксел.

В отговор на въпрос на репортер той заяви, че според него прекратяване на огъня в Украйна все още е възможно, но за да се случи това, е необходимо да се окаже по-голям натиск върху Русия. Той изключи териториални отстъпки към Москва, която започна пълномащабна инвазия през февруари 2022 г.

Зеленски също благодари на Тръмп за новите санкции на САЩ в публикация в социалната мрежа X, като похвали „това решително и добре насочено решение“, което показва, че „агресията няма да остане без отговор“.

„Новите санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти са ясен сигнал, че удължаването на войната и разпространяването на терор имат своята цена. И това е справедлива и абсолютно заслужена стъпка“, написа той. „Именно натискът върху Русия ще бъде ефективен за постигането на мир, а санкциите са един от ключовите му компоненти.“