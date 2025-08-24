Иван Иванов и Александър Василев на върха на юношеската схема на Ю Ес оупън

Иван Иванов и Александър Василев ще разпологат с комфорта на челните места в схемата в юношеската надпревара на Ю Ес оупън. Иванов, който спечели титлата на Уимбълдън при 18-годишните, ще е поставен под ?1, а Василев, който игра полуфинал на „свещената трева“, ще е трети в схемата. Позициите им са обусловени от местата им в юношеската ранглиста, в която 16-годишният Иванов е начело, а братовчедът на Григор Димитров е четвърти, но минава едно място напред заради липсата на третия Якопо Васами.

Участие в надпреварата за девойки ще вземат Елизара Янева, която е 11-а в схемата, както и Йоана Константинова. Росица Денчева няма да играе в Ню Йорк, тъй като вече ще участва само в женски турнири.

Иначе турнирът започва тази вечер с първия ден от мачовете при мъжете и жените. С най-голям интерес се очаква мачът на търсещия 25-ата си титла от Големия шлем Новак Джокович, който има за съперник Лърнър Тиен (САЩ).

„Само тези турнири останаха приоритет за мен“, призна сърбинът.