Откриха новата лекоатлетическа писта на стадион "Берое"

Със специална церемония в Стара Загора бе открита новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое". Проектът е на стойност малко над 1.3 милиона лева, като половината от тях са осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта, а останалата част е съфинансирана от Община Стара Загора.

След ремонта състоянието на пистата отговаря на изискванията на Международната федерация по лека атлетика за провеждане на тренировки за професионални състезания в този спорт, уточниха от администрацията по време на церемонията.

Дейностите по изграждане на новата лекоатлетическа писта започнаха преди една година. За този период е положена нова сертифицирана тартаноа настилка и са изградени зони за дълъг скок и тласкане на гюле. Сред останалите подобрения са нова дренажна и поливна система, маркирани са шест коридора, стартови и скокови зони, монтирани са осветителни тела, система за видеонаблюдение, система за пропусквателен режим и са поставени седалки на металната трибуна за зрители.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че пистата е изключително важна за състезателите по лека атлетика, а на нея ще могат да тренират и децата от клуб по лека атлетика Берое, на които пожела да постигат още по-големи успехи.

Той посочи, че гражданите също ще имат възможност да ползват това съоръжение чрез изградената нова система за достъп.

"Срещу заплащане от 2 лева всеки може да влезе и да ползва тази писта, а таксата е въведена, за да се пази и поддържа съоръжението. Ще има и охрана, за да може състезателите и хората, които тичат да се чувстват спокойни, родителите да си водят и децата и на безопасно за спорт място", добави кметът.

Той обясни, че тревното покритие на тренировъчния футболен терен, около който е изградена пистата, също ще бъде изцяло обновен с естествена трева, за да може да се използва отново и от футболния клуб Берое.

Пред журналисти заместник-председателят на лекоатлетическия клуб Берое Емилия Драгиева изрази задоволството си от новото съоръжение и посочи, че такъв тип комбинирана писта няма в друг български град.

"Това е едно бижу. Шамотът пази много краката на децата и е отлична за средни и дълги бягания. Тук може да се провежда и зимна и лятна подготовка. Още по-хубаво е, че ще бъде достъпна и за граждани в определени часове, за да не се смесва професионалния спорт с любителския, което да доведе до контузии", каза Емилия Драгиева и благодари на ръководството на Община Стара Загора за съвместната работа през последните 12 години като подчерта, че преди това клубът не е разполагал с база, която да е подходяща за развиване на лека атлетика.