Софийският маратон с етикет от ИААФ

Световната федерация по лека атлетика World Athletics официално постави Wizz Air Sofia Marathon 2025 на World Athletics Label Road Races, с което отново потвърди световния ранг на събитието с престижния World Athletics Road Race Label, съобщават организаторите.

"Това е едно голямо признание за София като домакин на най-мащабното спортно събитие на столицата, както и за качеството на организацията на маратона", каза Анатоли Илиев, главен организатор от Асоциация "Спорт в свободното време".

"Този успех се очаква да привлече все повече бегачи от цял свят", добави Милица Мирчева, която през април зае поста спортен директор на маратона с амбицията да допринесе за това събитието да стане още по-атрактивно за атлети от международния елит.

Тази новина идва точно месец преди края на редовната регистрация за Wizz Air Sofia Marathon, който ще се проведе на 11 и 12 октомври 2025 година. Желаещите да се регистрират могат да го направят до 20 септември на сайта на маратона www.sofiamarathon.bg, след което последният шанс да го направят ще бъде на късна цена до 30 септември.