Италиански триумф на Ю Ес оупън

Сара Ерани и Андреа Вавасори очаквано защитиха титлата си в смесените двойки на Ю Ес оупън, след като на финала надиграха с 6:3, 5:7, 10:6 Ига Швьонтек (Полша) и Каспер Рууд (Норвегия). В новия формат зачадача на италианския дует бе по-лесна, тъй като срещу тях бяха изправени големи звезди от мъжкия и женския тур, но без голям опит в играта на каре. А наградата за шампионите бе многократно по-голяма от преди – Ерани и Вавасори си разделиха 1 милион долара

Дъждът в Ню Йорк отложи мача на Виктория Томова от втория кръг на квалификациите срещу белгийката Хане Вандевинкел и той бе пренасрочен за тази вечер.