Росен Барчовски след краха в Нидерландия: Квалификацията беше загубена предварително

Липсата на голяма част от най-добрите играчи е била причината за провала на мъжкия национален отбор по баскетбол в предварителните квалификации за световното първенство през 2029 г., смята селекционерът Росен Барчовски. Тимът ни трябваше да победи с поне 7 точки при гостуването си в Нидерланидя в последния мач, но загуби със 70:97, след като имаше аванс в големи части от първото полувреме, но не издържа физически срещу по-високите и подготвени противници. Иван Алипиев с 15 точки бе най-резултатен за българите, а шестима от „лалетата“ завършиха с двуцифрен актив, Кейе ван дер Вюрст бе с най-много – 22 т.

„Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора, аз поемам цялата отговорност – заяви Барчовски. - Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имахме големи проблеми в селекцията. Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа...“

Краят на кампанията за мондиала праща националния тим на „кота нула“ в пресявките и за Евробаскет 2029. Тимът ни ще трябва да премине през три квалификационни цикъла, за да намери място на континенталния шампионат.