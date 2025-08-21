Имане Хелиф доказа, че има какво да крие: Ден след въвеждането на теста за пол, скандалната спортистка се отказа от кариерата си

Международната федерация по бокс вчера потвърди, че се въвеждат задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

"Новото правило цели да осигури безопасността на боксьорите и феърплея на турнирите", съобщават от World Boxing.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), въпреки че нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано, тъй като според тестовете, са били генетично мъже.

А след въвеждането на новите правила, доказвайки, че има какво да крие, се появи новината, че Имане Хелиф се е отказала от кариерата си на боксьор.

Това съобщи нейният мениджър, който твърди, че решението е взето още след края на Олимпийските игри. Пред портала Nice Matin Насер Йесфах заяви:

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече."