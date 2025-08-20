Баскетболистите приключиха със загуба в Нидерландия

Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото Световно първенство в Катар и не успя да се класира за същинския етап на пресявките.

Българите, които се нуждаеха от победа със 7 или повече точки, приключиха на трета позиция в групата с една победа и три загуби, а Нидерландия с актив 3-1 и Австрия (2-2) заеха първите две места, които дават право на продължаване напред в квалификациите.

Националите изпуснаха инициативата в заключителните моменти на първото полувреме, а в четвъртата част не можаха да окажат необходимата съпротива, като направиха 23 грешки в двубоя срещу само 9 за съперника.

Старши треньорът Росен Барчовски, който не можеше да разчита на няколко ключови състезатели в тези квалификации, избра в титулярната петица срещу нидерландците да започнат Борислав Младенов, Иван Алипиев, Мирослав Васов, Димитър Димитров и Емил Стоилов.

Българският тим поведе със 7 точки при 8:1 в началните две минути на двубоя, но домакините бързо скъсиха дистанцията с точна далечна стрелба. Тройка на Иван Алипиев направи резултата 11:4, а кош от наказателната линия увеличи аванса на България до 8 точки. Добра серия за Нидерландия доведе до намаляване на разликата до само 1 точка, но Алипиев и Димитър Димитров се разписаха, за да дръпне българският състав с 19:13 по-малко от четири минути преди края на първия период. С две поредни точни стрелби на Иван Алипиев националите успяха пак да се откъснат със 7 при 27:20, а след 10 минути игра резултатът бе 29:25.

Минута след старта на втората четвърт Давид Н`Гесан се възползва от грешка на Младенов и домакините изравниха за 29:29. Илиян Пищиков и Борислав Младенов отново вдигнаха дистанцията до 5 точки, но в средата на периода Нидерландия пак изравни при 36:36 с точен изстрел на Кейе ван дер Вюрст. Малко по-късно след тройка на Тристан Енаруна домакините поведоха за първи път в двубоя при 39:38 и впоследствие дръпнаха с 9 точки при 48:39, благодарение на активната си защита и зачестилите грешки на българския тим. В последните три минути и половина на първото полувреме националите допуснаха серия от 3:15 и натрупаха пасив от 41:51 на почивката.

След паузата нидерландците задържаха водачеството и до последните две минути не позволиха на българите да съкратят съществено разликата, която не падна под 5 точки, колкото беше в средата на частта при 55:50. Едва при оставащи минута и 50 секунди от периода Илиян Пищиков вкара кош и фаул, за да намали аванса на домакините до 4 точки при 59:55. Последваха 8 безответни точки на Нидерландия, чийто отбор се откъсна с двуцифрена разлика – 12 при 67:55 преди последната четвърт.

Седем минути преди финалната сирена България вече изоставаше с 60:77, след като нидерландците продължиха да трупат преднина, а тонусът в българския лагер съвсем спадна. В оставащото време срещата се доиграваше и най-голямата разлика в полза на нидерландците достигна 27 точки.

Иван Алипиев бе най-резултатен за българския отбор с 15 точки, 4 борби и 4 асистенции. Илиян Пищиков реализира 11 точки, Константин Костадинов отбеляза 9 точки, а Борислав Младенов и Димитър Димитров завършиха с по 8 точки.

За Нидерландия изключително полезен беше Кейе ван дер Вюрст, който оформи "дабъл-дабъл" от 22 точки и 13 асистенции, а Тристан Енаруна допринесе за успеха с 18 точки.

В крайна сметка с отпадането си от квалификациите националите пропуснаха възможност да играят срещу отбори като Латвия и Полша в основната фаза на пресявките в зона Европа, в която ще участват общо 32 тима и започват през ноември. За първенството през 2027 година ще се класират 12 евпропейски състава.