Исторически успех във ветроходството

Александра Лукоянова пета на Европейското

В олимпийския клас ILCA 6 , състезателката на яхт клуб „Черноморец“ Бургас и националния отбор по ветроходство Александра Лукоянова се класира на престижното пето място на Европейското първенство до 23 години.

Младата надежда на родното ветроходство постигна този резултат след оспорвана надпревара в Швеция. Лукоянова направи серия от силни стартове, влезе в златната група и дори успя да завърши втора в една от гонките.

Тя се движеше сред първите три при девойките, но в последните дни неблагоприятните метеорологични условия доведоха до промени в класирането. Въпреки това, крайното 5- о място остава сред най-големите постижения на България във всички олимпийски класове.