Антоанета Стефанова шеста на световното по блиц

Антоанета Стефанова завърши на шесто място при жените, а Нургюл Салимова на 11-о на световното първенство по блиц в Доха, Катар.

Двете българки играха изключително силно и в двата състезателни дни на турнира и единствено спортното щастие ги раздели от място сред първите четири, които след директни елиминации ще излъчат и новата шампионка.

Гросмайстор Стефанова, която прекара целия 15-кръгов турнир сред първите десет в класирането, приключи с 10,5 точки и без единствената с такъв актив. Първите пет преди нея завършиха с по 11 точки, като в последния кръг българката имаше възможност да свали от върха двукратната световна шампионка в блица Бибисара Асаубайева от Казахстан, но не успя да реализира по-добра позиция с белите фигури и двете приключиха реми.

Салимова пък завърши с 10 точки, с които раздели местата от седмо до 15-о. По допълнителни показатели тя е 11-а. Бившата финалистка в турнира за Световната купа прогресира сериозно в подреждането в днешния ден, в който в пет партии записа две победи и три ремита.

Класирането на Стефанова ще и донесе 9500 евро от общия награден фонд от 150 000, докато Салимова ще вземе 2500.

Със 7,5 точки Надя Тончева е на 66-о място, а с 6,5 точки Белослава Кръстева приключи на 105-а позиция.

При мъжете, които играха 19 кръга, Аркадий Найдич се класира на 43-то място. Роденият в Рига, но представящ България гросмайстор събра 11,5 точки.

И при мъжете, както и при жените, шампионите ще бъдат излъчени по-късно днес след плейофи между първите четирима в крайното класиране. В тях ще участват Арджун Еригаиси (Индия), Фабиано Каруана (САЩ), Магнус Карлсен (Норвегия) и Нодирбек Абдусаторов (Узбекистан).