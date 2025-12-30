Шефът на Кампос хвали Никола Цолов

Никола Цолов свърши страхотна работа в дебюта си във Формула 2, заяви отборният директор на Кампос Рейсинг - Адриан Кампос, който даде интервю за официалния уебсайт на надпреварата след края на сезона. Испанецът добави, че се надява през 2026 отборът да спечели първия си трофей, но очерта като основна цел да помогне на пилотите си да достигнат до Формула 1 или поне да станат професионални състезатели.

"Направихме много добър сезон във всяка категория - и във Формула 3, и във Формула 2. Има неща, които могат да бъдат подобрени, но като цяло изпращаме най-добрата година на Кампос до момента", заяви Адриан Кампос за официалния уебсайт на Формула 2.

Отборът започна сезона с Пепе Марти и Арвид Линдблад, които спечелиха по три състезания, а в последните два кръга първият бе заменен от Никола Цолов. Българинът записа подиум в спринтовото състезание на трасето "Яс Марина", което прие последните стартове за годината.

"И тримата се справиха блестящо. Пепе е първият пилот, който прекарва цялата си кариера с нас - от първите тестове във Формула 4, та чак до Формула 2. Той нямаше късмета да се изкачи до Формула 1, но стана професионалист, което ни прави щастливи", продължи испанецът.

"Никола свикна бързо с ролята си и свърши страхотна работа, въпреки че дойде от Формула 3, получи нов автомобил и трябваше да се сблъска с непознато трасе. Арвид пък има богат опит и го показа на пистата. Той напредваше през цялата година и съм убеден, че ще има отлична кариера във Формула 1", каза още той.

Кампос Рейсинг излъчва за втори пореден сезон новобранец в най-престижния автомобилен шампионат в лицето на Линдблад, който през 2026 ще кара за Рейсинг Булс. Година по-рано това се случи с Исак Хаджар, който в последствие си спечели второто пилотско място в Ред Бул редом до Макс Ферстапен.

"Ние сме тук, за да помагаме на младите ни пилоти да се докоснат до Формула 1 или поне да станат професионалисти. В последните два сезона успяхме да го направим, така че сме удовлетворени. Не спечелихме титла, но пилотите ни станаха професионалисти. Това е целта ни. Колкото повече пилоти вкарваме във Формула 1, толкова повече младежи ще искат да карат за нас. Това е целта ни", добави Кампос.

Сезон 2026 ще бъде първият пълен на Цолов във Формула 2 и той ще има за съотборник мексиканеца Ноел Леон, като двамата вече направиха поредица от тестове на "Яс Марина" след последното състезание за годината.

"За първи път ще имаме двама новобранци, за които автомобилът е нов. Да, ще бъде предизвикателство, но съм убеден, че те ще се развият правилно. В момента трупат обиколки и се учат, за да започнат сезона в добра форма. Имаме нов шанс да атакуваме титлата и ще видим дали 2026 е годината за това", завърши той.