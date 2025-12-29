Седем спорта с номинации в анкетата на "Виаспорт" за най-добри при младите

През 2025 г. България бе волейбол, но не само – това казва първата десетка в класацията за най-добър млад спортист „Виаспорт“. 14-ото издание на анкетата е и най-знатното – в него са представени куп световни шампионки. Три са с националния отбор по волейбол за девойки – Виктория Нинова, Димана Иванова и Калина Венева, а една по сноуборд – Малена Замфирова, която триумфира в отборното състезание по сноуборд заедно с брат си Тервел. Сред номинираните за отбор и треньор пък е ансамбълът по художествена гимнастика и Кристина Илиева - №1 на планетата от първенството в София.

Волейболът е представен още от феноменалния разпределител Симеон Николов, както и при отборите – за девойки и юноши до 19 г., а също и с наставниците им Атанас Петров и Мирослав Живков. Останалите в топ 10 са шампионът от Уимбълдън и Ю Ес оупън при юношите Иван Иванов, финалистът от „свещената трева“ Александър Василев, вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов, Валентина Георгиева (спортна гимнастика) и Християн Касабов (лека атлетика).