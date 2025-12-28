Ник Кириос разби Сабаленка в "Битката на половете"

Австралиецът Ник Кирьор победи световната номер 1 в женския тенис Арина Сабаленка с 6:3, 6:3 в демонстративен мач в Дубай, наречен "Битката на половете". Този мач бе повторение на знаменитата победа на Били Джийн Кинг срещу бившия шампион в турнир от Големия шлем Боби Ригс, който тогава е на 55 тодини, преди повече от 50 години - 1973.

Мачът се игра при специални правила, като полето на Арина Сабаленка бе малко по-малко. На срещата присъстваха бразилските футболни легенди Роналдо и Кака, а най-скъпите билети по трибуните бяхо по 800 долара.

Кирьос, който не е играл почти две години заради непрекъснатите си контузии и скоро ще прекрати кариерата си, поведе в първия сет след пробив с 2:1, но Сабеленка веднага направи рибрейк за 2:2. Последва нова размяна на пробиви за 3:3. От този момент обаче австралиецът, който е на 671 място в световната ранглиста, спечели следващите три гейма и поведе в резултата.

Началото на втората част бе по-обещаващо за Сабаленка, който поведе след пробива, а след това го затвърди за 3:1. Ник Кирьос обаче направи два поредни пробива и взе всичките си подавания до края за нова 6:3, като пропусна три мачбола, но реализира четвъртия на свой сервис.

Ник Кирьос направи само един ас в мача срещу нито един за Сабаленка. Той направи 22 печеливши удара срещу 20 за тенисистка от Беларус, както и по-малко непредизвикани грешки - 30 на 35.