В Ливиньо покриват със сняг за олимпиадата

Зимният сезон вече дойде не само в родните ски курорти, но и там, където бе най-важно – в италианските Алпи, които ще приемат „бялата“ олимпиада през февруари. В курорта Ливиньо, който ще приеме състезанията по алпийски ски, вече са преодолели техническите проблеми, възпрепятстващи производството на изкуствен сняг и бързо покриват трасетата. За целта са мобилизирани допълнителни оръдия за сняг

Причината за забавянето бе спукана тръба, която довежда вода от близък язовир, а забавянето на подготовката доведе до сериозни критики от президента на Международната ски федерация (ФИС) Йохан Елиаш. Шведският милиардер не е доволен и от липсата на достатъчно финансова подкрепа от италианското правителство за най-голямото спортно събитие.

„Както централната власт, така и регионалните правителства на италианските области, които са домакини, трябва да свършат още много работа, за да оправдаят доверието – заяви Елиаш. - Може би трябва да помислим за друг начин за определяне на домакините. Би било добре да имаме пул от градове и съоръжения, които по всяко време може да приемат състезанията в случай на провал на определения за организатор“.