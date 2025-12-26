Йокич е отличникът в НБА на Коледа

Никола Йокич направи най-впечатляващото представяне в коледните срещи от редовния сезон на НБА. Сръбският център на Денвър Нъгетс стигна до показателите много преди края на сблъсъка с Минесота Тимбъруулвс, спечелен със 142:138. А до сирената завърши с 56 точки, 16 борби и 15 асистенции. Още докато трупаше актива си, статистиците сравняваха показателите с предишните му на коледни мачове – оказа се, че Джокера винаги е много силен, когато е взел подаръка си под елхата... Впоследствие се оказа, че за първи път в историята на НБА един играч прави поне 55 т. и по 15 борби и асистенции в един мач.