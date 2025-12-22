Легенда на "Левски" зарадва финансисти за Коледа

В традиционния си коледен мач футболният отбор на Министерството на финансите (МФ) победи отбора на Информационно обслужване (ИО) с 9-6. В състава на финансистите за пореден път участие взе легендата на Левски Елин Топузаков.

На терените на "Олема спорт" двубоят стартира ударно за МФ с три безответни гола на Кирил Евтимов, след асистенции на Рангел Игнатов и Топузаков.

Впоследствие играчите на Информационно обслужване вдигнаха оборотите в търсене на обрат. Мачът стана двуостър с положения пред двете врати.

Напрегнати, но уверени в своите възможности с оглед натрупания аванс финансистите бавно и методично убиваха темпото на зеления терен.

Футболните сили на тима на ИО постепенно отслабваха пред невъзможността да върнат головия пасив и отличните изяви на вратаря в този мач за МФ Велин Пеев.

До неговия край финансистите умело поддържаха своята начална преднина от три гола, доказвайки неписаното правило, че който удря пръв удря два пъти.

С четири гола за победителите се отличи Кирил Евтимов, хеттрик вкара Рангел Игнатов, а по едно попадение добавиха Топчо и Александър Немски. Велин Пеев и Добромир Луканов допълниха състава на финансистите.

За ИО участие взеха Елин Колев-Киряка, Иван Христов, Стоян Царев, Димитър Алексиев, Емил Ангелов, Станимир Стоянов и Иван Наумов- Нафтата.