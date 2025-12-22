Стефка Костадинова няма да ходи на олимпиадата, МОК признал Лечева "временно"

Стефка Костадинова, която бе председател на Българския олимпийски комитет (БОК) от 2005 до 2025 и членове от екипа й оспорват избора на новия председател Весела Лечева пред съда, като до момента има различни решения, а последното отмени избирането на Лечева, но ще има ново обжалване на становището на СГС, даде мнението си за трудната ситуация, в която се намира институцията.

„Това, което се случва в БОК е, че Международният олимпийски комитет наложи наказание на Българския и спря финансирането, а това беше юни месец. Делата си вървят, както всички знаете, екипировката за зимната Олимпиада в Милано-Кортина вече е на 80% пристигнала, а тази седмица чакаме само обувките и ще почне да се облича делегацията. Държавата абсолютно помогна за обезпечаването на участието на нашата олимпийска делегация, така че всичко си е нормално“, заяви тя пред медиите.

„Както виждате, не се появявам медийно, не нападам никого, не обиждам никого. А този, който ме обижда лично и сипе мръсотия върху моето име - с него ще се видя в българския съд, на който имам абсолютно доверие като български гражданин. Говоря за Данаил Димов“, добави Костадинова.

„Делегацията е обезпечена, всичко е платено. Има още малко януари да се плати. Тези внушения, които се правят, че ще бъде взет българският флаг и ще участват без химн, това са пълни глупости. Това е внушение, с това се плашат спортните хора, защото ако имаше такова нещо, МОК щеше да пише до БОК. Няма такова нещо, просто хората се плашат“, каза още тя.

"Аз няма да бъда, защото Международният олимпийски комитет признава временно Весела Лечева. Аз съм тук, понеже съм вписана и дефакто аз отговарям за финанси, аз съм материално отговорно лице. Така че нека не се правят внушения, нека не се плашат хората. Абсолютно няма такава опасност и забрана. Колеги, Израел са във война и позволиха на техните спортисти да участват с флаг и химн. Така че...", отговори Костадинова защо няма да присъства на Олимпийските игри в Милано и Кортина.

На въпрос дали е готова на компромис за разговор с настоящия председател на БОК Весела Лечева, Костадинова отговори: „Аз съм абсолютно отворена винаги, но те не откликват. Никой не ми е звънял, никой не е искал с мен разговор. Аз си стоя в олимпийския комитет, не се появявам медийно и най-вече не нападам никого.“

„Защото, както е казал този господин, че аз съм зачеркната - аз съм олимпийска шампионка. 37 години имам световен рекорд, седемкратна световна шампионка. Трябва да питам МОК дали съм зачеркната, или може би те ще вземат моите медали. Това са пълни глупости. Това го каза господин „Никой" на Стефка Костадинова. Ще има българска делегация, ще има български химн, ще пътуват доста хора. Те изпратиха вече списъка. И президентът Радев ще пътува с шест човека. На миналите олимпиади президентът Плевнелиев е пътувал с един човек, президентът Първанов е пътувал с един човек, а сега президентът Радев пътува с шест човека. Всички са обезпечени, благодаря на държавата“, обясни тя.