Екипът на Лечева готов да обжалва до последно

Генералният секретар на БОК Данаил Димов коментира пред медиите решението на Софийския градски съд от 19 декември, което отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Според него, то е незаконосъобразно и с фрапиращи грешки.

"Искам да коментирам малко по-подробно вече съдебното решение и само да подчертая, че се запознах с него от публикации ваши и на ваши колеги, все още ние не сме го получили официално. Но Слава богу, явно медиите работят по-добре от Софийски градски съд и го обявиха доста бързо цялото решение. Така след като се запознах с това, което обявиха вашите колеги, с мотивите на съдийката още веднъж мога да кажа, че за мен това е едно абсолютно незаконосъобразно решение. В решението има фрапиращи грешки, фрапиращи пак казвам, като тълкуването на срока за кандидатурата на г-жа Лечева, нормативните основания на закона, на който се позовава съдийката и цялото й тълкуване. Той и третокурсник в юридическия факултет ще разбере за какво става дума и каква фрапираща грешка се прави", каза Димов на кратък брифинг пред Националния стадион "Васил Левски".

Според него има злоупотреба с правото при първите две дела и сега това.

"Обяснявам си го само по един начин - злоупотреба с право е това, и с правосъдието въобще. Просто подчертавам го неведнъж, при една и съща идентична абсолютно фактическа обстановка по всяко едно от делата, защото исковите молби са идентични, няма как да има различни решения и различно тълкуване. Но за тази съдийка да ви кажа честно ние получавахме не едно предупреждение. Буквално ни предупредиха, че тя ще ни приключи. Това цитирам буквално . . . виждате какво се случи. Слава богу, решението й не е окончателно, то ще бъде обжалвано и смея да кажа, че ще стигне до най-висшата инстанция, ако продължава. Надежда ни дава фактът, че все пак има и съдии, които все още държат на правото, не са зависими по някакъв начин и не са кукли на конци. И ще разчитаме на тях", добави Димов и разкри, че кандидатурата на Лечева е подадена в последния възможен ден от срока.

"Тогава е решила да подаде г-жа Лечева. До последно се е колебала въобще дали да се кандидатира", каза той.

"Оттук нататък делата продължават. Г-жа Лечева ще пътува за Олимпийските игри в Италия. Стефка Костадинова просто няма как да пътува, независимо колко съдии ще си купят, колко съдии ще хванат. Тя не е в списъка въобще, тя е задрасната от Международния олимпийски комитет. Няма как това да се случи и това е най-лошото. Идеята на цялата тази сага с толкова дела не беше Стефка Костадинова да се върне на поста. Идеята е Стефка Костадинова се задържи на поста максимално дълго. Защо? Има няколко тълкувания, аз всичките ще си ги спестя за момента и на вас ще ви ги спестя, защото значи да говоря без документи. Ако един ден влезем, тогава ще говоря вече с документи и всички ще разберат за какво става дума. В същото време Олимпийският комитет той продължава да харчи държавна пара и аз сега ще ви покажа къде отива част от тази пара. Преди да приключим с делата само да кажа, че тази съдийка не беше единствената, за която ни предупреждаваха. Има и други такива - едно от делата, то премина даже по скандален начин миналата седмица. Там също имаме предупреждение, че ще бъдем отстреляни. Но ние ще се борим до край и по никакъв начин няма да мълчим, ако виждаме, че става въпрос за корумпирано правосъдие и за хванати съдии. Явно има влияние и то очевадно - просто е видимо и всички предупреждения, които ви казвам, че получихме . . . ето те се оправдават. Сценарият, който ни беше начертан от хора, които явно са запознати с влиянията на съдебната система", каза още Димов и призова медиите да разровят повече информация за съдиите от Софийския градски съд.

Той не очаква скоро да има нови избори за председател на БОК.

"Няма как да има нови избори преди съдът да се е произнесъл по старите още. Това значи безброй дела и кашата да стане още по-голяма, което само ще обслужи интересите на г-жа Костадинова за момента, но ще дойде ден, в който ще има възмездие за всичко, ще се търси отговорност от всички, включително от корумпираните съдии, които злоупотребяват с правото и с правосъдието. По никакъв начин не се променя ситуацията за Олимпиадата. То има още няколко висящи дела, които няма изглед да приключат скоро. Едни заседания са насрочени за след Нова година, тепърва ще има първа инстанция, втора инстанция, трета може би и така", заяви още Данаил Димов.

"Всичко, което се мъчим да направим с г-жа Лечева е това да не се отрази по никакъв начин на спортистите и това беше апел към отговорните фактори в Международния олимпийски комитет. Всячески сме се мъчили да няма наказания за България и за Българския олимпийски комитет, включително направихме титанични усилия да спрем даже това, което наложи като наказание Международния олимпийски комитет до момента. Въпреки че преди седмица чух изказване от екипа на Стефка Костадинова, че те са чакали с нетърпение МОК да ни накаже. Това е нещо, което сме се стремели да не допуснем по никакъв начин, но само да им кажа да не губят надежда, защото има и други заседания на МОК, те тепърва предстоят", коментира той.

"Относно това, което ви казах за парите, много интересна схема по която целият български спорт се вкарва в същото това съдебно блато. Бяхте свидетели какво се случи във федерацията по щанги, абсолютно идентичен казус с БОК. Асен Златев спечели с голямо мнозинство, да не кажа огромно на броя на гласувалите. Карлос Насар става след събранието и пита открито всички, които видели са някакви нередности, ако са видели да ги кажат там на място. На следващия ден три искови молби срещу решенията на Общо събрание и сега тук е интересният момент - три клуба, на които адвокат на всичките три клуба познайте кой е? Адвокатът на Българския олимпийски комитет г-жа Златева. И аз затова ви подготвях тук една схема тук да видите. Това обяснява донякъде цялото поведение на Стефка Костадинова по всички дела, които се водят срещу Българския олимпийски комитет и решението на Общото събрание по всички дела. Адвокат Златева правеше и невъзможното не да защитава БОК, а да направи така, че исковите молби да бъдат уважени от съда. От едни и същи хора се дърпат конците, едни и същи хора вкарват в блатото на правосъдната система и БОК и федерациите. Най-вероятно същото ще последва от това, което чувам, и в борбата. Аз очаквам до края на следващата година може би половината ни федерации олимпийски да са в съда и всичко да е висящо", каза Димов.