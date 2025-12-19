В борбата пак се скараха за чужденци

В БФ Борба все още не успяват да стигнат до единна политика по въпроса дали чужди състезатели да получават български паспорти. От заемането си на поста през март новият председател Станка Златева многократно заяви, че държи спортът да бъде представян от родени в България състезатели, а в немилост изпаднаха натурализираните, начело с олимпийските шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов. Управителният съвет на централата обаче разреши на още един борец от Русия – Шамил Мамедов, да вземе българско гражданство.

24-годишният дагестанец вече има куп успехи, сред които бронзов медал от световното първенство в Белград през 2023 г. А желанието му за изява на тепиха дори му изигра лоша шега – той беше единственият руски борец, отказал да бойкотира олимпмийските игри в Париж и се възползва от статута си на неутрален, за да участва. И бе обявен за „предател“ от шефа на руската борба Михаил Мамиашвили, който го извади от всички следващи състезания.

С включването си в националния отбор Мамедов ще се превърне в конкурент на европейския вицешампион Микяй Наим, който е титуляр в категория до 65 кг на свободния стил.

Още докато вървяха дискусии дали дагестанецът да бъдеэ натурализиран, Наим реагира с публикация в социалните мрежи, в която изрази огорчение от хода на централата. Българският паспорт на руския борец е издаден още през януари, когато начело на централа бе предишното ръководство начело с Христо Маринов. В крайна сметка петима от членовете на сегашния УС гласуваха „за“ включването на Мамедов в националния отбор на България, а трима бяха против. Трима са и въздържалите се, сред тях е и председателят Златева, а още един – бившият световен шампион Рахмат Сукра, подаде оставка.

„Продължавам да отстоявам позицията си, че не трябва да взимаме чужди спортисти, а да създаваме наши, каквато беше и моята предизборна платформа“, заключи Станка Златева.