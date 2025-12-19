Григор се раздели и с Дани Валверду

Най-добрият български тенисист Григор Димитров обяви, че се разделя с треньора си Даниел Валверду, с когото работят съвместно в последните осем години.

"Осем години! Беше невероятно пътешествие с теб на и извън корта. Благодаря за уроците, смеха и спомените, които споделяхме. Благодаря, че повярва в мен и ме накара да стигна до най-доброто си ниво. Винаги ще бъдеш част от моята история. Желая ти всичко най-добро в следващата ти приключение!", написа емоционално Григор Димитров в профила си в Инстаграм за специалиста от Венецуела.

Димитров се раздели и с другия си треньор Джейми Делгадо през септември. Очаква се в близките дни Григор Димитров да обяви официално, че новият му треньор е бившият белгийски състезател Ксавие Малис, който приключи кариерата си през 2020 и се отдаде на треньорска работа.

Димитров ще се завърне на корта в турнира в Бризбейн, който започва на 4 януари, като това ще е десето негово участие в Австралия, като през 2017 спечели титлата. В момента българинът е под номер 44 в световната ранглиста на АТП.