Фейгин е звезда в шоуто „Приказни герои“ на Ледения парк тази неделя

Александра Фейгин ще е част от шоуто „Приказни герои“, което „София – европейска столица на спорта“ и Столична община ще представят тази неделя на Ледения парк в центъра на града. На пързалката в Княжеската градина до Орлов мост ще оживеят приказните герои, водени от българската звезда в световното фигурно пързаляне през последните години. Това ще бъде и една от последните изяви на Фейгин преди започващите на 6 февруари в Милано Кортина зимни олимпийски игри.

Във „вълшебните изпълнения“ този уикенд на леда ще видим национални състезатели на България, а специален гост ще бъде 5-кратният шампион на Естония Валдис Минталс.

„Нека стоплим сърцата си преди Коледа, да изпълним душите си с магия и да повярваме отново в чудеса,“ е посланието на организаторите, с което те канят граждани и гости на столицата да аплодират нашите най-добри състезатели и млади таланти, като се насладят безплатно на спиращите дъха изпълнения.

Шоуто „Приказни герои“ е тази неделя, 21 декември, от 16.20 ч. на Ледения парк ICE PARK SOFIA в Княжеската градина до Орлов мост. Не пропускайте да проследите на живо „вълшебните изпълнения“ на националите и да подкрепите Александра Фейгин преди олимпийските игри в Милано Кортина.