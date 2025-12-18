Божидар Андреев проговори за допинг скандала

Още по темата: Хванали Божидар Андреев с допинг 18.12.2025 10:02

Взех веществото, защото жена ми не можеше да забременее. Това обяви пред bTV бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев, който е с положителна допинг проба за местеролон.

"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", обясни шампионът от село Тополчане.

Тестът е извършен на 15 октомври - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му Мария. Андреев се отказа от спорта след игрите в Париж, но планираше завръщане за европейското първенство през пролетта на следващата година.

"По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал. Жена ми имаше малко проблеми, не можеше да забременее и аз трябваше да взема мерки, за да създам семейство."