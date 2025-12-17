Левски удари ЦСКА във волейболното дерби

Шампионът Левски победи драматично ЦСКА с 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:20, 15:6) в дербито на 9-ия кръг в Супер Волей.

С този успех играчите водени от Николай Желязков заемат трето място в класирането със 7 победи и 2 загуби, колкото има и вторият Нефтохимик 2010. Лидер е Локомотив Авия Пловдив с 8 победи от 8 мача. ЦСКА е четвърти с шест победи и три загуби.

За Левски Тодор Скримов записа 24 точки (2 аса). Гордан Люцканов добави 22 точки (4 блокади), а Лазар Бучков отбеляза 20 точки (3 аса, 5 блокади).

За ЦСКА Хеймиш Хейзълдън се отчете 18 точки (1 ас). Мохамед Реза Бейк реализира 12 точки и Стойко Ненчев добави 10 точки (1 ас).

Стоил Палев от Левски бе избран за MVP.