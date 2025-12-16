Мбапе осъди ПСЖ за €60 млн.

Килиан Мбапе спечели съдебната битка за милиони с бившия си клуб Пари Сен Жермен. Френската футболна суперзвезда трябва да получи 60 милиона евро от парижкия гранд заради неизплатени заплати. Острието на Реал (Мадрид) си търсеше доста повече – €263 млн., а от клуба контрираха с иск за €240 млн. пред съда в Париж. Претенциите на ПСЖ бяха за пропуснати ползи заради проваления трансфер на Мбапе в саудитския Ал Хилал през 2023 г. Тогава арабите имаха намерение да счупят рекорда със сума от 300 млн. евро, но вместо това капитанът на френския национален отбор предпочете да отиде в испанския гранд.

В крайна сметка журито се произнесе в полза на играча, който обаче ще получи „само“ осемцифрена сума.

„Доволни сме от това решение, очаквахме го, тъй като има неизплатени заплати“, каза адвокатът на Мбапе – Фредерик Касеро. Смята се, че неизплатените суми обаче са по-скоро бонуси и премии, отколкото заплати по договора му.