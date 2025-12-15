Асен Златев взе щангите от Стефан Ботев

Асен Златев е новият председател на Българската федерация по вдигане на тежести, след като спечели избора на извънредното Общо събрание на централата. Олимпийският шампион от Москва 1980 получи подкрепа от 21 от клубовете, отзовали се на форума, а досегашният шеф Стефан Ботев взе едва 10 гласа, като един даде вот „въздържал се“.

„Свикнал съм на трудности, тук никога не е било лесно – заяви Златев, който изрази надежда спортът да не загуби подкрепата на Делян Пеевски, въпреки твърденията на Ботев, че депутатът помага с условието той да е начело. - Има хора, които да помогнат. Смятам, че и Делян Пеевски не помага на отделен човек, а е готов да помага на спорта вдигане на тежести в България. Има няколко неща, които спешно трябва да направим и те са записани в програмата ми. На първо място е да осигурим подготовката на националните отбори и на клубовете. Трябва да се оправим с финансите. Финансовото състояние не е цветущо и не е колко знае колко по-добре, спрямо преди година. Ако не ме лъже паметта, Стефан Ботев спомена, че дълговете са 822 000 лева. Не зная дали това е реалното число, но нямам основание да не вярвам. Все пак ще проверим това. Опасявам се, че ще има обжалване на избора, но се надявам това да не се случва, тъй като това няма да е добре за нашия спорт“.