Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд

Българският боксьор Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. Той бе нокаутиран в шестия рунд от руснака Мурат Гасиев, който го повали на земята с ляво кроше.

За 44-годишния Пулев това е четвърто поражение в 36 мача на професионалния ринг, като той има и 32 победи.

Гасиев, който е с 12 години по-млад, пък вече има 33 успеха в 36 срещи, а това бе 26-ият му нокаут на професионалния ринг.

Срещата в Дубай започна с много пасивна игра от страна и на двамата боксьори, но в първия рунд Пулев все пак бе по-активният от двамата. Той успя да вкара няколко удара в тялото на Гасиев и не позволи да го атакува. В следващия рунд Гасиев показа леко активизиране, но отново не успя да постави българския си съперник под натиск.

Играта започна да се динамизира след третия рунд, в който опознаването между тях приключи. Пулев предпочиташе да нанеся множество леки удари с ляв прав, докато Гасиев изглеждаше, че дебне по-мощните попадения.

В петия рунд двамата боксьори успяха да нанесат по няколко тежки удара и изглеждаше, че мачът навлиза в най-оспорваната си фаза.

В началото на шестия рунд обаче Гасиев реализира комбинация десен-ляв, като с втората част от нея пласира ляво кроше право в брадичката на Пулев. Българинът падна на пода и секунди по-късно съдията на ринга сложи край на срещата.

"Чувствам се супер, но в бокса един удар може да реши всичко. С тези малки ръкавици няма как. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важното е олимпийският принцип - дойдохме, видяхме и опитахме", каза Кубрат Пулев.

"Благодаря на всички българи, които дойдоха да ме подкрепят. Хиляди благодарности за постоянната подкрепа", добави той пред микрофона на bTV.

Неговият брат Тервел Пулев добави, че Кубрат е направил страхотен мач до решителния удар.

"Кубрат игра брилятно до нокаутиращия удар. Но в бокса един удар решава мача. Това не е футбол или баскетбол да получиш един гол или един кош. Тук един удар те праща в нокаут", заяви Тервел Пулев.