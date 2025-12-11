Кобрата „води“ с 10 кг на Гасиев

Кубрат Пулев ще влезе значително „по-тежковъоръжен“ в защитата на „обикновената“ световна титла на WBA с Мурат Гасиев в Дубай тази вечер. Кобрата закова кантара на 115 кг, което е един от най-високите показатели в кариерата му. 44-годишният българин сега е с 1 кг повече в сравнение с теглото си за мача с Махмуд Чар миналата година.

А бившият шампион в полутежка категория отстъпва с над 10 кг. 32-годишният Гасиев е 104,7 кг, което все пак е значително повече от показателите му, когато доминираше при 91-килограмовите.

„Сигурно е станал мързелив и не е искал да сваля килограви – пошегува се Ибн Кейсън от щаба на Кобрата. - Кубрат е по-голям мъж, никога не е бил в долната категория...“

Пулев има предимство и в ръста – 194 см, срещу 189-сантиметровия противник. А обсегът му е с 10 см над този на съперника.

„Тренирах много за този мач, най-големият успех ще бъде и да се радват – обяви Пулев след кантара. - Искам да направя щастливи всички българи тук, в България и навсякъдето по света. Чувствам се супер, много съм силен, само трябва да покажа всичко, за което съм се подготвял“.

Ако успее, ще запази статута си на официален претендент за титлата на „супершампиона“ Олександър Усик.

„Сега мислим само за мача с Гасиел, а Кубрат е в страхотна форма – обяви Джон Уирт от промоутърската компания „Епик Спортс“. - Не бихме отказали мач на който и да е претендент, но определено най-голям интерес за нас ще е среща с Усик.“