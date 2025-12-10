Кобрата иска реванш с Джошуа

Кубрат Пулев утре ще брани „обикновената“ световна титла на WBA срещу Мурат Гасиев, а поясът ще му е нужен, за да привлече по-голямо име на ринга – Антъни Джошуа. Британецът е един от малкото, побеждавали Кобрата и родният ас в тежката категория на профи бокса не крие, че иска реванш.

„След като победи Гасиев, може да направим реванш с Джошуа – обяви мениджърът Ивайло Гоцев. – Може да е тук в Дубай или отново във Великобритания, може да е дори в Африка – и ние да направим „сблъсък в джунглата“. В предишния мач Антъни се изправи срещу само 60 процента от Кубрат, който тогава беше прекарал коронавирус“.

44-годишният Пулев изрази увереност, че ще успее да се справи срещу руснака Гасиев, който е бивш шампион в полутежка категория.

„Готов съм физически, имам нужните опит и сила – заяви Пулев. – Мурат е сериозен съперник и очаквам труден двубой, но когато е лесно, не е интересно…“