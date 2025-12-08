Атанас Узунов: За 20 секунди Георги Илиев ме „убеди“ да работя в Локо Пловдив

Бившият футболен съдия Атанас Узунов разкри любопитна история как Георги Илиев го е накарал да започне работа като директор в Локомотив (Пловдив). Узунов гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път сподели как бившият бос на „смърфовете“ му е затворил телефона и го е накарал да пътува незабавно до София, за да го „убеди“ да започне работата си при „черно-белите“.

Узунов, който е кум на Христо Стоичков и в момента е председател на общинския съвет на Пловдив, си спомни и за паметни моменти от своята съдийска кариера, като разказа нечувани досега истории от времето си на топ арбитър.

Как фенове на ЦСКА са го причаквали пред блока, в който живее, защо е бил нападнат на язовира, който стопанисва, защо са му звънели футболни президенти като Гриша Ганчев, Васил Божков и Христо Порточанов, как е бил посрещнат в Милано от президента на Интер Масимо Морати и как е започнало приятелството му с Пиерлуиджи Колина – гледайте в целия епизод.