Ландо Норис след титлата във Формула 1: Не съм шампион на всяка цена

Ландо Норис твърди, че е спечелил „по своя начин“ титлата във Формула 1, след като завърши на необходимото за целта трето място в последния кръг от сезона в Абу Даби. Британският пилот на Макларън бе изпреварен още в първата обиколка от съотборника си Оскар Пиастри, а впоследствие от тима обясниха, че е ставало въпрос за отборна тактика – австралиецът е трябвало да „покрие“ стратегията на Макс Верстапен, който впоследствие спечели гонката.

„Гордея се с това, че останах себе си до самия край – заяви Норис след успешния завършек. - Не станах агресивен като Макс или като някой друг от шампионите в миналото, които бяха известни с това, че преследват успеха на всяка цена. Надявам се и титлата да не ме промени и да си остана същият“.

А Верстапен от своя страна „прости“ на Кими Антонели, който загуби позиция от Норис в Катар седмица по-рано. И въпросните две точки се оказаха разликата в крайното класиране между шампиона и Лудия Макс, който видя края на серията си от четири поредни титли. А новобранецът от Мерцедес, получи дори смъртни заплахи от фенове на Верстапен, отиде да се извини на нидерландеца, който го прегърна след финала в Абу Даби.

„Приятелю, не съжалявай! - каза Макс на Кими. - Всичко е наред, не мога да ти се сърдя“.

Друга клюка от гаражите е гробовното мълчание, с което екипът на Ферари посрещна заключителните поздравления на Люис Хамилтън по радиото в края на последната гонка. Седекратният световен шампион завърши първия сезон без нито един подиум в кариерата си и обяви, че ще отиде на дълга почивка като изключи всичките си средства за връзка със света.