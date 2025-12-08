Одермат дръпна с 218 точки в Световната купа

Марко Одермат вече води с 218 точки в генералното класиране за Световната купа по алпийски ски пред втория Винсент Крийхмайр (Австрия) и дава недвусмислена заявка, че няма да се раздели без бой с Големия кристален глобус, който държи от 4 години. 28-годишнинят швейцарец триумфира в гигантския слалом в Биайвър Крийк (САЩ), след като остави на 23 стотни Алекс Винатцер (Италия) и на 0,34 секунди Хенрик Кристоферсен (Норвегия). Това бе втората победа за Одермат в Колорадо, след като три дни по-рано той триумфира и в спускането.

Юлия Шайб (Австрия) спечели гигантския слалом за жени в Тремблан (Канада) с 0,57 сек пред Сара Хектор (Швеция) и с 0,78 сек пред Алис Робинсън (Нова Зеландия), която триумфира в състезанието в същата дисциплина ден по-рано. Микаела Шифрин (САЩ) раздели четвъртото място с Камий Раст (Швейцария) и оглавява генералното класиране с 458 точки пред италианката с албански паспорт Лара Колтури, която има 302 т.