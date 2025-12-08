Гасиев ще търси близък бой с Пулев

Мурат Гасиев ще се опита да надделее в близък бой над Кубрат Пулев, смята авторитетният сайт BoxingNews. В превю на боя на „обикновената“ световна титла на WBA в тежка категория в Дубай експертите на изданието направиха прогноза как ще се развие главният мач на шоуто.

„Най-опасното оръжие на Пулев е неговият ляв прав, който ще бъде прицелен системно в главата и тялото на Гасиев – гласи прогнозата. - Така Пулев ще се опита да се възползва от предимството на по-големия си обсег, за да да спре движението на противника си напред и да разбие ритъма му, но най-вече да му попречи да заеме позиция за силен удар. Когато Гасиев успее да съкрати дистанцията, Пулев трябва да избегне въвличането си в продължителна размяна на удари, в която може да бъде хванат от крошетата на противника. Пулев вероятно ще търси попадения с десен прав в моментите, когато Гасиев се опита да влезе към него. За Гасиев основната задача ще е да мине без поражения през дългия прав удар на Пулев и вероятно ще заложи на висок гард и движения на главата, а освен това ще насочи повече удари в тялото, за да забави 44-годишния Пулев“.