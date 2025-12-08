Лора Христова е най-точна в биатлона

Родните биатлонисти не стигнаха до класирания в топ 10 в първия кръг от Световната купа в Йостерсунд (Швеция), но младата ни надежда при жените Лора Христова оглави класацията за най-точна стрелба. 22-годишната състезателка от Троян завърши уикенда като най-точната на стрелбището с 68 попадения от 70 изстрела. Това прави 97% успеваемост, а втора с 95% (69 свалени мишени от общо 73) е французойката Камий Бене. На седмо място е Валентина Димитрова с 90%, след като улучи 55 от 61 мишени.

Христова зае 23-о място в индивидуалното състезание на 15 км в Йостерсунд, а Димитрова се нареди 24-а в спринта на 7,5 км. Най-доброто българско представяне в шведския зимен център бе на ветерана при мъжете Владимир Илиев, който завърши 17-и в спринта на 10 км и зае 26-о място в преследването на 12,5 км. Тази седмица е вторият кръг от Световната купа в Хохфилцен (Австрия).