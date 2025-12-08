Самоков взе Купата на България по волейбол

Новата „Арена СамЕлион“ в Самоков се оказва огромен магнит за всички спортове. Домът на баскетболния шампион Рилски спортист прие Купата на България в баскетбола тази година, а след месец ще стане арена и за битките за трофея в същия турнир във волейбола. Efbet Купа България 2026 е от 16 до 18 януари и ще даде среща на първите 8 отбора в класирането на Супер Волей след първия полусезон. Това ще е и първото голямо предизвикателство през новия сезон за Левски, който обра трофеите в миналата кампания, но от началото на тази се представя доста по-колебливо.