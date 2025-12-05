В Макларън готови да вземат титлата и с команди от бокса в последния кръг

В Макларън няма да разчитат само на бързите си коли и на майсторството на пилотите си, за да удържат титлата във Формула 1. Британският тим вече си осигури трофея при конструкторите, а безспорното превъзходство на болидите му доведе Ландо Норис и Оскар Пиастри на разстояние от „един изстрел“ от титлата при пилотите преди последния уикенд от сезона в Абу Даби. Между тях в класирането обаче е Макс Верстапен, който все още таи надежди за пета поредна титла в случай на благоприятно развитие на пистата „Яс Марина“ в неделя.

Шефът на тима Зак Браун обаче разпръсна съмненията, че в Макларън може да „изпуснат питомното“ с неподходящо стратегическо решение.

„Искаме да спечелим титлата при пилотите – заяви Браун. - Ако влезем в състезанието и стане ясно, че единият пилот има шанс, а другият – не, ще направим каквото е нужно, за да спечелим титлата. Би било лудост да не го направим. Ако единият от тях вече няма шансове да спечели, би искал другият да успее да го направи. Това искаме и всички в отбора, а Формула 1 е отборен спорт“.

Изказването му идва след уверенията на друг от факторите в Макларън Андреа Стела, че британецът Норис не би получил предимство на сметка на австралиеца Пиастри, както се случи няколко пъти през сезона. Това доведе до освирквания по адрес на Норис почти на всички писти през втората половина от сезона, реплики по темата бяха разменени и в австралийския парламент.

Ландо даде знак, че е готов сам да си свърши работата с най-добро време в първата тренировка в емирството – с 8 хилядни пред Верстапен и с 0,016 секунди пред Шарл Льоклер. Пиастри пък бе отстъпил колата си на младия мексиканецът Пато О'Уорд, който изостана с повече от половин секунда. А във втората Лудия Макс се опита да блокира Норис, когато колите им се оказаха близо една до друга, но британецът отново показа превъзходство – този път с 0,363 сек.