Кобрата скочи на Джошуа и Пол: Не е истински мач, Антъни може да загуби

Кубрат Пулев не смята, че мачът на бившия световен шампион Антъни Джошуа с инфлуенсъра Джейк Пол трябва да се разглежда като сериозен боксов сблъсък. За разлика от повечето си колеги, които се опасяват за здравето и живота на Пол, българинът обаче смята, че звездата от Ютюб дори има шансове да победи британеца на 19 декември в Лондон.

„Това абсолютно не е истински мач, Джейк Пол не е боксьор, мисля, че това е повече шоу, не е реална битка – заяви Кобрата. - Но той може и да победи. В бокса всичко възможно. Трябва само да върви напред и да се пази. Може и да има някакъв шанс“.

Пулев вече е в Дубай, където след седмица ще се изправи в защита на „обикновената“ световна титла на WBA срещу Мурат Гасиев.

„Той е топ боксьор, няма да е лесен мач, но аз съм много добре подготвен и имам опит – закани се българинът. - Той също и затова ще бъде интересен мач. Ще бъде невероятен мач. Знам, че трябва да се бия много умно и много прецизно, както ми харесва. И ще спечеля!“

Руснакът пък отказа да се осланя на предимството на младостта, въпреки че е с 12 години по-млад от Пулев.

„Той е 44-годишен солиден боксьор, не го смятам за стар и определено не го подценявам – заяви Гасиев. - Подготвям се много сериозно, сигурен съм, че той няма просто да се откаже от пояса без битка. Знам, че това ще бъде един от най-трудните мачове в моята кариер“.

Боят ще е голямото шоу на мащабния боксов фестивал в Дубай, който вече започна с пищно откриване, а общият награден фонд на различните първенстваи турнири е над 8 милиона долара.