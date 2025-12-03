Какво ще види светът на Джиро ди България?

България вече офциално е домакин на старта на Джиро д'Италия за следващата година, след като премиерът Росен Желязков бе на посещение в Рим, където проведе среща с организаторите от RCS Sport. Така за първи път по нашите пътища ще мине колоната на гранд тур в колоезденето, което е едно от най-големите спортни събития в света изобщо, но също така и една от най-мащабните „скрити“ туристически реклами на страната-домакин.

Джирото е втората по престиж голяма обиколка в света след Тур дьо Франс, който остава на върха на „хранителната верига“, а на трето място е испанската Вуелта. Триседмичните надпревари по традиция дават среща на най-добрите шосейни колоездачи в света, но също така и възможност на публиката да види от „птичи поглед“ арената, където се развива действието. Не са малко зрителите, които обръщат повече внимание на пейзажите, отколкото на самото състезание.

Френските власти инвестират милиарди евро всяка година, за да „лъснат“ външния вид на районите, откъдето ще мине колоната. Всеки град, в който се дава старт на етап, плаща такса от около 90 000 евро, а финалът обикновено „струва“ 130 000 евро. Съвсем различни са харчовете на Големия старт на самата Обиколка – миналата година Флоренция плати €3 млн. за правото да даде старт на Тура, въпреки че редовно приема Джирото. А преди 6 години стартът струва на Брюксел 5 милиона евро.

Тези разходи са напълно оправдани предвид факта, че колоездачната надпревара всъщност представлява огромен достъп до непредубедена публика. Това е и причината все повече страни да се опитват да вместят подобна продукция в световния видеообмен. Особено такива с амбиции да развиват туристическа индустрия като Турция, Хърватия, Швейцария и т.н. Преди време дори имаше идея целият Тур дьо Франс да се премести в Китай...

Ако Световната купа по ски или сноуборд в Банско до момента е най-добрият медиен образ на България по света, тя дава по около 2 часа медиен продукт, при това само от едно място. Докато в колоездачното състезание етапите продължават часове наред и минават през различни райони на страната. Може да лустросаш един декор, но е много по-трудно да лустросаш целия маршрут...

Това ще е и огромното предизвикателство пред българското домакинство на първите три етапа от Джирото следващата година. Как ще изглежда България в очите на зрителите по цял свят, когато хеликоптерът се вдигне и покаже като на длан пейзажа? Или отблизо лицата на хората край шосето. След шест месеца ще видим с очите си.

Премиерът Желязков:

Това е взаимен успех на двете страни

Това наистина е един голям, бих казал взаимен успех на България и Италия, обяви премиерът Росен Желязков при официалното представяне на маршрута на Джирото догодина.

Стартът ще бъде даден в Несебър на 8 май със 156-километрова отсечка по черноморското крйбрежие до Бургас. Вторият ден предстоят 220 км до Велико Търново с прекосяване на прохода Железни врата неа надморска височина 920 метра – с две изкачвания от трета категория според стандартите на Международния колоездач съюз. На третия ден предстоят 174 км от Пловдив до София, но през Боровец – изкачване от втора категория до 1334 м. След това Джирото лети за родината си, където ще започне пътя си към финала в Рим на 31 май.

„Това е голяма възможност за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта и на България като дестинация – добави Желязков. - Това показва и доверение в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни и спортни прояви“.

В Израел беше опасно, в Албания недостроено

Домакинството на събитие като Джирото представлява риск, доколкото имиджът от него не е гарантиран. За да се стигне до желаното внушение, трябва картината да съвпадне с образа, който колоезденето вече си е изградило като европейски феномен. Това не е проблем за страни като Великобритания (приела старта през 2014 г.) или Нидерландия (през 2016 г.), където има изградена инфраструктура, а населението се отнася с разбиране към масова спортна проява от такъв характер. Всъщност в Амстердам велосипедите са повече от автомобилите, докато у нас не е ясно дали велоалеите са на тротоара или на шосето.

Доста по-различно изглеждаше стартът в Израел през 2018 г., когато маршрутът бе ограден надлежно, за да се избегнат евентуални инциденти. Така зрителите пред екраните видяха природните красоти на страната, но не и обичайната картрина от големите колоездачни състезания – как колоната минава сред случайно събрали се тълпи от зрители. А това е неизменна част от силата на спорта като туристическа реклама – да отидеш в страна, където няма да ги се случи нещо лошо.

А тази година стартът бе даден в Албания, която също успя да се похвали с пейзажи, но не и с организационна готовност. Състезатели се оплакаха от състоянието на пътищата, които се ремонтираха до последния момент, а организационни неуредици забиха някои отбори в трафик преди старта на етапите. Върхът беше когато глутница улични кучета подгониха колоездачи от Джирото.