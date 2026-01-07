Грип събори Александър Николов

Българският национал Александър Николов няма да играе за тима си Кучине Лубе Чивитанова при гостуването на тази вечер на белгийския Хаасроде Льовен в групите на Шампионската лига. Причината е, че посрещачът е заболял от грип, който го държи на легло. Италианският вицешампион ще се опита да спечели победа във втория кръг на турнира в Белгия и без топ реализатора си.

В първия си мач Чивитанова постигна чиста победа срещу френския Монпелие, който привлече наскоро друг българин - централния блокировач Николай Къртев.

Алекс Николов има висока температура и не е тренирал в последните два дни с отбора, като не замина за Белгия.