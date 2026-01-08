Левски и Нефтохимик 2010 аут от Европа

Волейболният шампион на България при мъжете Левски победи германския Фридрихсхафен с 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:23) като гост в реванша от 1/32-финалите на турнира за Купата на ЦЕВ. В златния гейм обаче Фридрихсхафен се наложи с 15:13 и продължава в следващата фаза, където ще играе срещу белгийския Ахел. В първата среща в София през декември Левски бе отстъпил с 0:3, но с всичките си звезди направи отличен мач в Германия.

Отборът на Николай Желязков изигра много силен първи гейм, в който направи две серии от по шест и седем поредни точки и завърши частта с успешна атака на капитана Светослав Гоцев за 25:17.

Във втория гейм Фридрихсхафен оказа по-голяма съпротива, но „сините“ отново поведоха с 24:20 и имаха четири геймбола. Германците успяха да спасят два, но след това направиха грешка от сервис и резултатът стана 2:0 за българския шампион.

В третата част Фридрихсхафен поведе още в началото и успяваше да поддържа преднина. Българският тим се доближи при 12:13 и 17:18, но домакините стигнаха до три геймбола при 24:21 и реализираха още първия с успешна блокада.

Четвъртият гейм бе на надхитряне, като Левски бе по-устойчив в ключовите моменти, а Гордан Люцканов реализира победната точка за 25:23 в края.

Така Левски спечели с 3:1 и се стигна до решаващ златен гейм за определяне на крайния победител срещу силния германски тим, който е печелил Шампионската лига през 2017 година. В него „сините“ поведоха с 9:7, но позволиха на домакините да изравнят, което принуди Желязков да вземе прекъсване. Следващите две точки отново бяха за германския тим и българският треньор отново взе тайм-аут. Фридрихсхафен стигна до два мачбола при 14:12. Гордан Люцканов елиминира първия след атака по блока и в аут, но след това домакините затвориха мача.

Най-резултатен за Левски бе Гордан Люцканов с 24 точки, а швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг реализира 23. Централните блокировачи Светослав Гоцев и Лазар Бучков завършиха с по 12.

За германците с 19 точки изпъкна Йонас ван Хуицен.

Нефтохимик 2010 загуби от Макаби Тел Авив с 1:3 (22:25, 22:25, 25:21, 23:25) в бургаската зала "Бойчо Брънзов" и по този начин отпадна на 1/16-финалите на турнира за Чалъндж къп, тъй като този сблъсък се реши само в един мач.

Промяната в налаганата от италианския треньор Франческо Кадеду шестица този сезон бе Любослав Телкийски вместо украинеца Дмитро Долгополов. Другите бяха обичайните титуляри Ц Ади Османович на диагонал, Калоян Балабанов и бразилецът Рикардо като "четворки" и Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров в центъра. Либеро бе Симеон Добрев.

Гостите дръпнаха с 3:1 и 6:4, но Нефтохимик 2010 успя да изравни на 7:7. После обаче израелският отбор реализира три безответни точки за 10:7, като Ади Османович имаше претенции за докосване ог страна на съперника на топката, която той прати в аут. Мина през 15:12 и 20:15. "Нефтохимиците" стопиха две точки от пасива си след ас на Калоян Балабанов.

Диагоналът на израелския тим Йордан Астенго обаче заби от зона 2 за 22:18. Другият кубинец - Салвадор Идалго, реализира 23-а точка за Макаби. Точка от сервис на украинския разпределител на домакините Дмитро Долгополов направи 20:23, но израелският ни съперник стигна до геймбол. Последваха 2 точки за бургаския тим - 22:24. Технично отиграване на Идалго от зона 4 обаче сложи точка на първата част - 25:22 за Макаби Тел Авив.

Още в началото на втората част Макаби изгради преднина от 4 точки - 6:2, и Кадеду взе почивка. След нея обаче стана 7:2 за опонента. Стигна се и до 2:8. Грешка на Макаби на сервис донесе третата точка.

Ас на Димитър Василев, който заигра вместо Рикардо доближи бургазлии на още една точка до съперника - 4:8. Блокаут на Калоян Балабанов направи резултата 5:9.

Впоследствие обаче се стигна до 13:7. После обаче Ади Османович направи 10:14, а Дидо Василев реализира за 11:14. Тук наставникът на Макаби Гал Галили взе прекъсване. Макаби дръпна с 21:19. Османович направи 20:21. След като Василев бе хванат на блокада обаче, резултатът стана 23:20 за противника. Османович върна една точка - 21:23. Макаби стигна до геймбол след грешка на Османович от сервис. Илай Хавер сложи точка на частта с точка за 25:22.

В третия гейм в центъра вместо Мартин Кръстев започна Венци Рагин. Домакините поведоха с 1:0 и с 2:1 след точка на Димитър Василев. Нефтохимик вдигна процентите си на почти всички елементи и взе частта, като грешка от сервис на Макаби направи резултата 25:21.

В четвъртия гейм Макаби отново бе по-стабилният отбор, като водеше почти през цялото време. Положението на бургазлии бе много трудно при 21:24, но все пак тимът на Кадеду взе две поредни точки, но след това гостите от Израел затвориха мача след 25:23.