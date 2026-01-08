Рафаел Колиньон след победата над Григор: Беше чест да играя с него, гледам го от дете

Григор Димитров завърши на „собствен ход“ турнира в Бризбейн, но след само два мача. Най-добрият ни тенисист вкара някои от марковите си майсторски удари в мача от втория кръг срещу Рафаел Колиньон, но това не се оказа достатъчно за повече от загуба с 6:7 (1), 3:6 срещу високия, млад и здрав съперник, който показа добро движение по корта и стабилност в разиграванията.

„Беше чест да играя с Григор, като дете съм гледал мачовете му вкъщи – призна 23-годишният белгиец. - Ето, че стигнах дотук да изляза на корта срещу него. Удоволствие е да играя с толкова велик шампион и съм доволен от начина, по който се представих“.

АТП пък направи жест към играчите като намали броя задължителни турнири от всяка категория, на които са дължни да участват, за да защитят точките си за ранглистата. Ходът идва като резултат от многобройните оплаквания, че календарът е твърде натоварен. Така тенисистите трябва да играят поне в 4, вместо в 5 турнира от категория „АТП 500“ за годината, а „Мастърс“-ите остават задължителни. В края на годината обаче за актива ще се взимат предвид резултатите от 18 турнира, не 19, както е сега.