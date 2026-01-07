Найден Найденов след 1:3 от Динамо (Букурещ): Израстваме с мачовете в Европа

Невероятните успехи на родния волейбол не се простират на клубно равнище – лидерът в Супер Волей Локомотив Авиа отпадна безславно за Купата на ЦЕВ след загуба и във втория мач от 1/32-финалите с Динамо (Букурещ) – 1:3 (-22, 21, -23, -22) у дома. Тодор Вълчев и Кристиян Алексов завършиха с по 13 точки за пловдивския тим, който имаше загуба с 0:3 от гостуването в Румъния в първия мач.

„Не съм доволен единствено от това, че започнахме двубоя малко по-несигурни – заяви треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов. - Момчетата се бориха, някои от тях за първи път играят на такова ниво. За нас всеки такъв мач е важен, за да израстваме, защото ни предстоят срещи от първенството, които искаме да печелим. Продължаваме да се борим, нашата цел е да постигнем максималното и за Купата на България, и за първенството“.