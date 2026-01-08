Александър Кръшняк с второ място за Европейската купа във Фолгария

Националът Александър Кръшняк започна страхотно 2026 г. Той зае второ място в паралелния гигантски слалом за Европейската купа по алпийски сноуборд във Фолгария, Италия. В големия финал българинът бе изпреварен от опитния Рок Маргук, Словения, който е с 18 години по-голям от него и има победа и общо 11 подиума за Световната купа. Силното ни представяне се допълни с петото място на Петър Гергьовски. Участие във Фолгария взеха още Кристиан Георгиев, Александър Георгов и Стоян Пепеланов.