Волейболът почна годината с триумф

Волейболът завърши годината с триумфи и започна новата по същия начин. Националният тим за мъже под 18 години се класира за европейското първенство в Италия. На финала в квалификацията в Подгорица воденият от Мирослав Живков отбор победи Сърбия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:13). По този начин българите си върнаха за загубата от „плавите“ с 2:3 в груповата фаза. За финалите в Италия се класираше само първият от турнира в Черна гора.

Следващата седмица женският национален тим под 18 години ще играе първа квалификация за европейско първенство в столичната зала „Христо Ботев“. В групата отборът, воден от Атанас Петров, ще срещне последователно Косово, Черна гора и Гърция. Турнирът е от вторник до събота.