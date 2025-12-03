Ванга предрекла НЛО на жребия за световното

Пророческата сила на баба Ванга отдавна е известна у нас, а и в други страни като Русия, но ето, че и на Острова вече разбраха за покойната пророчица и очакват предсказанията й да се сбъднат. А според таблоида „Дейли Мейл“ Ванга има последен шанс да познае нещо през отиващата си 2025 г., ако се сбъдне пророчеството й относно жребия за световното първенство по футбол догодина.

Групите ще бъдат изтеглени в петък на церемония във Вашингон в присъствието на американския президент Доналд Тръмп, родната футболна легенда Христо Стоичков и още куп знаменитости. За настроението им пък ще се грижат най-красивите гласове на планетата – слепият тенор Андреа Бочели, поп иконата Роби Уилямс и Никол Шерцингер, която е бивше гадже на Григор Димитров. А точка на шоуто ще сложат легендите „Вилидж Пийпъл“ с най-известната си песен YMCA, която е любима на Тръмп.

От „Дейли Мейл“ обаче очакват още по-голяма изненада – извънземни да посетят събитието, може би с космически кораб. Според британските журналисти тъкмо това е предсказала баба Ванга за 2025 г. и очакват да се случи точно на най-гледаното събитие. А жребият със сигурност ще счупи рейтинговите рекорди за годината – очаква се да го гледат общо 1,5 милиарда зрители по цял свят.

Според таблоида Ванга има поне едно успешно предсказание за всяка година, като сред попаденията й са събития след смъртта й през 1996 г. Като потъването на руската подводница „Курск“ в Баренцово море през 2000 г., „двете метални птици, които ще кацнат върху двама братя“ - атентатите срещу Световния търговски център в Ню Йорк през 2001 г. Също така вълните цунами, довели до гибелна на стотици хиляди в Индийския океан през 2004 г., възхода на Ислямска държава през 2010 г. и дори пандемията от коронавирус.

Не е ясно как се е стигнало до такова тълкуване на предполагемо пророчество на баба Ванга, но очакването на извънземно пришествие на най-изъчваното по телевизията събитие през 2025 г. не е новост. Доста американци вярваха, че ще се случи на Супербоул тази година, тъй като нямат представа, че техният „футбол“ не може да се мери по популярност с истинския „цар“ на спортовете.