Серина се връща на корта

Серина Уилямс, най-успешната тенисистка в историята, ще се завърне на корта! След повече от три години отсъствие американката поиска от Международната тенис агенция да бъде включена в списъка за допинг контрол.

„Нямам представа каква е причината за решението на Серина – каза говорителят на агенцията Адриан Басети. - Възможно е само да си оставя вратата отворена.“

Със сигурност във всеки един момент 44-годишната Уилямс вече може да бъде проверявана за допинг. Без това условие никой тенисист няма право да участва във веригата.

В Щатите твърдят, че Серина има намерение да се включи в турнира на смесени двойки на Ю Ес Оупън през август 2026 година. При всички положения легендата ще получи уайлд кард, а това би полирало имиджа на турнира от Големия шлем, който падна в последните години. Теоритично Серина може за първи път да излезе на корта след шест месеца. Серина игра за последно на Ю Ес Оупън през 2022 година, а няколко месеца по-късно роди второто си дете.

По-възрастната й сестра Винъс планира да играе и през 2026-а. Заявила е участие за състезанието в Оуклънд, започващо на 5 януари. Турнирът е подготовка за Аустрелиън Оупън. Миналото лято по-голямата Уилямс се завърна след 16-месечна пауза.