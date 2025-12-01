Кръстева с европейска титла по ускорен шах

Белослава Кръстева отново е на европейския връх в шахмата две години след паметния триумф на женския ни тим в отборния турнир. Този път Кръстева оглави класирането при жените на континенталния шампионат в ускорен шах в Косово с награден фонд 40 000 евро. Българката събра 7,0 точки от 11 партии, а беше близо до медал и в надпреварата на блиц. Там Кръстева зае 4-о място със 7,5 т., а шампионка с 8,0 т. стана Йохана Паасикангас (Финландия).

Шампион при мъжете на рапид с 10,0 т. е Паулиус Пултиневичиус (Литва), а на блиц над всички с 11,0 т. завърши Джордан Ван Фореест (Нидерландия).