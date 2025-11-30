Верстапен пръв и в Катар, интригата във Формула 1 остава до края на сезона

Макс Верстапен направи решаваща крачка в битката за титлата във Формула 1, след като записа тактическа победа за отбора на Ред Бул в Гран при на Катар. В предпоследния кръг за годината той изпревари със 7.995 секунди Оскар Пиастри от Макларън, а неговият съотборник и лидер в класирането Ландо Норис финишира едва четвърти зад Карлос Сайнс.

Пиастри направи отличен старт и съхрани първото си място от квалификацията, което бе още една стъпка към завършването на доминантен уикенд за австралиеца в Катар. Верстапен също потегли отлично и изпревари Норис в първия завой, запазвайки преднина от секунда и половина срещу британеца в следващите няколко обиколки в Лусаил.

Появата на автомобил на сигурността започна да размесва стратегията на отборите от седмата обиколка, когато всички направиха първия си пит-стоп, но без три болида - двата на Макларън и този на Естебан Окон. В последствие се оказа, че това е голяма тактическа грешка. Състезанието продължи в 11-ата обиколка, когато Пиастри водеше с над две секунди на Норис, а Верстапен бе с близо шест пасив.

Това направи спиранията на болидите на Макларън ключови за състезанията. В Лусаил продължителността на живот на медиум сместа е малко над 23 обиколки и логично Пиастри направи бокс в 24-ата, а Норис го последва в 25-ата. И двамата успяха едва да се вмъкнат пред основната колона, водена от Фернандо Алонсо.

След двата болида на Макларън, скоро бе ред и за смяна на пилотите с ранни спирания. Верстапен направи своя втори и последен бокс в 33-та обиколка, а болидите на Макларън влязоха десет по-късно и отстъпиха първото място на нидерландеца. Това означаваше, че те могат да спечелят само със състезателни изпреварвания срещу действащия световен шампион.

До подобни маневри не се стигна и Ред Бул записа ключова тактическа победа срещу отбора на Макларън, който ще съжалява за пропуснатия шанс за бокс при автомобил на сигурността. Не само това, а и Ландо Норис не успя да изпревари Карлос Сайнс и завърши на четвърто място зад испанеца, което може да бъде с пагубни последици в битката за титлата.

Норис все още е лидер в генералното класиране с 408 точки, но Верстапен вече е пред Пиастри с 396 срещу 392. Така нидерландецът може да спечели петата си поредна световна титла с 12 точки повече от Норис в последното състезание за годината след седмица в Абу Даби. Разликата между първото и четвъртото място, както бе днес, е 13 пункта.

Петото място днес остана за Кими Антонели, а неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел зае шестата позиция. Десетката оформиха Алонсо от Астън Мартин, Шарл Льоклер от Ферари, Лиъм Лоусън от Рейсинг Булс и съотборникът му Юки Цунода. Тежкият уикенд за Люис Хамилтън продължи и той бе едва 12-и с второто Ферари.