Злато за Росенов, сребро за Илиев и Чолов на европейското до 23 г.

Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години. Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма. На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден.

Викторио Илиев и Уилиам Чолов пък останаха със сребърни медали. В категория до 65 килограма 19-годишният Илиев отстъпи в мача за титлата на украинеца Артур Кузменко. Той изпраща много силно първенство. В дебюта си на такъв форум Илиев показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и неслучайно вече е водещо име в националния отбор.

На 80 кг Чолов игра добре, но отстъпи с единодушно съдийско решение пред британеца Боби Уолъс.

В рамките на целия шампионат българинът показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех.

Така българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала, като отборно е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.