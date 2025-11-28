Радо Росенов на европейски финал до 23 г.

Радослав Росенов е само на победа от това да стане за четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години.

На шампионата на Стария континент в Будапеща 21-годишният българин се наложи на полуфиналите в категория до 60 килограма над азера Таджи Насибов с пълно съдийско единодушие.

Росенов проведе много атрактивен мач и създаде шоу за публиката в унгарската столица.

Във финала в събота роденият в Русе боксьор ще се изправи срещу турчина Чинар Мехметан.

По-късно днес за финала в своите категории ще опитат да се класират още Викторио Илиев до 65 килограма и Уилиам Чолов до 80 килограма.