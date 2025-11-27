Баскетболистите надиграха Армения на старта на евроквалификациите

Българският национален отбор по баскетбол за мъже се наложи над Армения с 98:88 (25:21, 26:20, 27:26, 20:21) като домакин в „Арена Ботевград“ в Ботевград в първия си мач от група В на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година.

Третият съперник в групата е тимът на Норвегия, който ще гостува на Армения на 30 ноември. Следващият двубой на българските национали от квалификациите ще бъде гостуване на норвежците на 27 февруари догодина.

При повторния си дебют начело на държавния тим на България селекционерът Любомир Минчев избра в стартовата петица завърналия се в състава след тригодишна пауза натурализиран американец Дий Бост, Павлин Иванов, Йордан Минчев, Иван Алипиев и Емил Стоилов.

Националите започнаха силно и поеха водачеството от самото начало на срещата, за да дръпнат с 9 точки в средата на първа част при 17:8, фиксирани с кош на Йордан Минчев. Последва добра серия на гостите, които се доближиха до 17:13, а след 10 минути игра авансът на българите беше 25:21.

Тимът на Армения изравни при 25:25 на старта на втория период, а малко по-късно поведе с 29:27. След няколко равенства, точни попадения на Александър Стоименов и Емил Стоилов за България донесоха преднина от 38:34 четири минути преди почивката. Впоследствие тройка на Стоименов направи резултата 44:39, а три поредни успешни атаки, завършени от Иван Алипиев, Димитър Димитров и Стоилов оформиха аванс от 10 точки в края на първото полувреме – 51:41.

На този етап Йордан Минчев и Иван Алипиев бяха най-резултатни, със съответно 12 и 11 точки, а Минчев имаше и 7 борби.

Българските баскетболисти за втори път в мача вдигнаха разликата до 12 точки в началото на второто полувреме при 56:44. Гостите отговориха със серия от 7:0, намалявайки изоставането си до 5 при 51:56. Павлин Иванова и Димитър Димитров се погрижиха да увеличат преднината на отбора на България, а Дий Бост и Борислав Младенов с две поредни тройки направиха резултата 66:53 в средата на третата част. Националите поддържаха аванс около 10 точки до края на периода, за да водят със 78:67 преди заключителните 10 минути.

В оставащото време домакините контролираха двубоя, а най-голямата разлика достигна 16 точки. Българите имаха превъзходство в борбата под коша (43-39), както и при асистенциите (18-8).

Най-резултатен за успеха на България беше Александър Стоименов, който след силно второ полувреме, реализира 21 точки, от които 3 тройки. Йордан Минчев оформи „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 11 борби, а добави и 4 асистенции. Борислав Младенов се включи с 14 точки, а Иван Алипиев отбеляза 13 точки. Дий Бост се отчете с 11 точки, 6 борби и 9 асистенции.

За състава на Армения Андре Спайт завърши с 37 точки, 8 борби и 3 асистенции, а Крисчън Витал добави 27 точки, 8 борби и 3 асистенции.

Общо 10 национални тима се конкурират в този първи етап на европейските предквалификации, като бяха разделени на една група от четири състава и две от по три отбора. След мачовете през ноември, пресявките ще продължат пред февруари 2026-а и юни-юли 2026 година.

Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от първия етап на същинските пресявки в зона Европа за Световното първенство през 2027 година. Евробаскет 2029 ще се проведе в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания.